Чехія підготує вісім українських пілотів на винищувачах F-16

У середу уряд Чехії підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо підготовки українських військових льотчиків до польотів на винищувачах F-16.

Про це повідомило Міноборони Чехії.

Підготовка українських пілотів на F-16 у Чехії: що відомо

Відповідно до затвердженого рішення, державне підприємство LOM Praha організує для українських пілотів 150 годин льотного тренування. До кінця 2026 року цю підготовку зможуть пройти щонайбільше вісім льотчиків.

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– Пілоти будуть навчатися на літаках F-16, яких чеська армія не має на озброєнні, але українська сторона висловила зацікавленість також у навчанні на тренажерах і дозвукових літаках L-39, – йдеться в повідомленні.

Уряд Чехії зазначає, що всі витрати на реалізацію цього проєкту (32 млн крон) покриватимуться з уже затвердженого бюджету Міністерства оборони.

– Ми маємо потужності, ноу-хау та досвід і у співпраці з Армією Чеської Республіки готові запропонувати їх там, де це справді потрібно, – наголосив директор LOM Praha Їржі Протіва.

Нагадаємо, в травні 2025 року прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та глава чеського уряду Петр Фіала домовилися про співпрацю в межах підготовки українських пілотів до польотів на F-16.

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