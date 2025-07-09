Трамп подтвердил рассмотрение возможности предоставления Украине систем ПВО Patriot

Рассмотрение возможности передачи Украине дополнительной системы противоракетной обороны Patriot подтвердил президент США Дональд Трамп.

Трамп о возможности передачи Украине Patriot

Во время встречи с африканскими лидерами в Белом доме Трамп сказал, что вместе со своей командой рассматривает возможность передачи Украине систем Patriot.

— Они (украинцы, – Ред.) хотели бы этого, я знаю, что они сделали запрос. Поэтому мы должны рассмотреть это, — добавил президент США.

Он отметил, что эти системы ПВО на самом деле являются “очень редкими” и “очень дорогими”.

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— Жаль, что мы должны тратить столько денег на войну, которой никогда бы не было, если бы я был президентом, — добавил Трамп.

Президент еще раз подчеркнул, что украинцы подвергаются мощным ракетным и воздушным ударам.

— Поэтому мы рассматриваем это (передачу системы Patriot, — Ред.), — сказал президент США.

Напомним, что ранее западные СМИ писали, что президент США Дональд Трамп якобы распорядился отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

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