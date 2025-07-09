В Конференции по восстановлению Украины в Риме принимают участие более 4 тыс. участников: ключевые темы

В Конференции по вопросам восстановления Украины URC2025 примут участие более 4 тыс. высокопоставленных чиновников. На полях мероприятия состоится саммит Коалиции желающих.

Об этом сообщает МИД Украины.

Конференция по восстановлению Украины: что известно

— Андрей Сибига заявил, что в Конференции по вопросам восстановления Украины принимают участие более 4 тыс. представителей правительств, бизнеса и гражданского общества, — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что на полях URC2025 состоится саммит Коалиции желающих. Ключевым элементом обсуждения станет безопасность: какие шаги повысят цену агрессии, как заставить Россию к перемирию, а также какие конкретные действия необходимы для усиления Украины.

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Конференция сосредоточится на четырех основных темах:

бизнес-измерение: мобилизация частного сектора для реконструкции экономического роста;

человеческое измерение: социальное восстановление и человеческий капитал для восстановления Украины;

местное и региональное измерение: восстановление общин и регионов;

измерение ЕС: вступление в ЕС и связанные с этим реформы.

Глава МИД Андрей Сибига в эфире национального телемарафона Єдині новини поблагодарил итальянскую сторону за “ее лидерство и организацию этой важной конференции”.

По его словам, “восстановление Украины должно стать историей успеха для всех, кто присоединится к этому процессу”.

— Это — самый масштабный проект Европы XXI века, который изменит не только Украину и ее экономику, но и саму Европу. Впрочем, конкретные действия нужны уже сейчас. Украинцы должны видеть: несмотря на все ужасные испытания, у Украины есть будущее — и оно открывает возможности для каждого: для них самих, для их семей, для их детей, — сказал он, находясь в Риме.

Кто посетит Конференцию URC2025

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сообщила, что принимет участие в Конференции по восстановлению Украины URC2025.

По ее словам, мероприятие объединит ключевых европейских и украинских лидеров, в частности премьер-министра Италии Джорджию Мелони, президента Европейского Совета Антониу Кошту, председателя Европейского парламента Роберту Мецолу, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского.

— Я прибыла в Рим – город, где в течение следующих трех дней мир сосредоточится не на разрушении, а на восстановлении Украины, – написала Матернова.

Посол добавила, что главной целью встречи является обсуждение таких направлений, как энергетика, инфраструктура, медицинская отрасль, образование, поддержка ветеранов, а также реформы, которые должны обеспечить интеграцию Украины в Европейский Союз.

— Бизнес и международные инвесторы также принимают участие, поскольку восстановление требует как государственного, так и частного лидерства. Здесь также присутствуют организации гражданского общества, многие местные представители и журналисты из Украины, – добавила она.

Накануне визита Зеленский подписал указ о формировании украинской делегации, которая будет представлять государство на URC2025. Возглавит делегацию первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. Всего в составе делегации – 11 высокопоставленных чиновников.

URC2025 станет четвертой Конференцией по вопросам восстановления Украины. Мероприятие пройдет с 10 по 11 июля 2025 года. Оно является продолжением серии политических встреч высокого уровня, направленных на скорейшее восстановление и долгосрочную реконструкцию Украины после начала полномасштабного вторжения РФ.

Фото: URC2025

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