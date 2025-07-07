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Кит Келлог планирует встретиться с Зеленским в Риме – СМИ

Зеленський - Келлог
Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский должен встретиться с посланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом на Конференции по восстановлению Украины (URC) 2025 в Риме.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Kyiv Post.

Встреча Зеленского с Келогом — подробности

– Непонятно, присоединится ли к Келлогу кто-то из членов кабинета Трампа или других должностных лиц уровня Белого дома на форуме. Государственный департамент и Белый дом не ответили на запрос о комментарии относительно полной делегации США на URC и запланированной поездки посланника Трампа, – пишут журналисты. 

В то же время отмечается, что Келлог запланировал поездку на конференцию 10-11 июля в составе делегации США, о которой пока ничего не известно. 

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Ожидается, что на конференцию также прибудет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Польши Дональд Туск, канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры других стран. Они обсудят, как политика, бизнес и международное взаимодействие помогут реконструировать Украину после победы. 

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Зеленський - Келлог

Ряд американских организаций, среди которых аналитический центр Atlantic Council, а также вашингтонская организация Razom, предоставляющая гуманитарную помощь Украине, также примут участие в конференции.

На этом форуме стороны договорятся, помимо прочего, о взаимовыгодных инициативах, среди которых, например, недавно объявленное совместное производство американо-украинских беспилотников.

Источник: Kyiv Post

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