Германия готова приобрести Patriot у США для Украины — Мерц

Германия рассматривает возможность приобретения систем противовоздушной обороны Patriot в США для дальнейшей передачи Украине.

Об этом в Риме заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает агентство Reuters.

Германия готова купить системы Patriot для Украины

— Мы также готовы приобрести дополнительные системы Patriot у США, чтобы предоставить их Украине, – сказал Мерц.

По словам канцлера, на прошлой неделе он обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать Украине системы Patriot.

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— Американцы сами нуждаются в некоторых из них, но у них их также много. Пока окончательно не решено, будет ли осуществлена поставка, – уточнил он.

Канцлер подчеркнул непоколебимость поддержки Украины.

На днях Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность предоставления Украине комплекса ПВО Patriot.

Издание Axios, ссылаясь на источники, сообщило, что после остановки военной помощи со стороны США, Мерц позвонил Трампу и попросил возобновить поставки ракет к Patriot.

По информации издания, канцлер проинформировал президента США, что Германия готова закупить комплексы Patriot у Соединенных Штатов и передать их Украине.

В ответ Трамп предложил Германии передать Украине один из собственных Patriot.

Договоренности достигнуто не было, однако, по данным Axios, переговоры продолжаются.

Напомним, вчера после встречи в Берлине с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, Мерц подтвердил намерение предоставить Украине дополнительную помощь для усиления противовоздушной обороны в условиях вооруженной агрессии России.

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