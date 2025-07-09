Германия готова предоставить Украине дополнительные системы ПВО – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал дополнительную поддержку Украине для укрепления ее противовоздушной обороны в борьбе против России.

Об этом пишет DPA.

Дополнительная помощь Украине от Германии: что известно

Мерц выступил после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Берлине в среду и заявил, что вопрос дополнительной поддержки Украины будет обсуждаться во время видеоконференции Коалиции желающих в четверг.

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В Коалицию входят около 30 стран, которые поддерживают оборону Украины против российской агрессии.

— Здесь, в частности, будет идти речь о принятии решений по дополнительным системам ПВО, и я также сделаю соответствующие предложения, которые мы могли бы реализовать со стороны Германии, — отметил он.

Мерц приветствовал недавние сигналы из Соединенных Штатов и отметил, что Вашингтон «в конце концов пересмотрит свою поддержку воздушной обороны Киева». Он добавил, что находится «в хорошей коммуникации» с президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что, учитывая массированные российские атаки последних недель, Трамп рассматривает возможность передать Киеву еще одну систему ПВО Patriot.

Это будет первый случай, когда он санкционирует поставку Украине крупной системы вооружения.

Военно-воздушные силы Украины в среду заявили, что Россия ночью осуществила еще одну массированную атаку дронами. Всего в сторону Украины было запущено 728 иранских дронов Shahed и ложных целей.

— То, что произошло прошлой ночью — одна из самых массовых бомбардировок и ракетных атак с начала войны. Они почти полностью направлены на гражданские объекты. Это — терроризм против мирного населения, — заявил Мерц.

— Это больше не имеет ничего общего с войной против военных целей, — добавил он.

Напомним, сегодня во время дебатов по бюджету в Бундестаге Мерц заявил, что дипломатические средства в войне исчерпаны, поэтому Германия будет и дальше помогать Украине.

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