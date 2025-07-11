Трамп договорился о поставках американского оружия Украине через НАТО
Президент США Дональд Трамп заключил соглашение с НАТО о поставках американского оружия в Украину через альянс. Именно военный блок оплатит это вооружение на 100%.
Об этом америнський лидер рассказал в интервью телеканалу NBC.
НАТО полностью оплатит вооружение США для Украины
— Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их, — подчеркнул Трамп.
Он также сказал, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не предоставил дополнительных подробностей.
— Я разочарован Россией… в понедельник я сделаю важное заявление по РФ, — резюмировал президент США.
Накануне СМИ писали, что Дональд Трамп впервые после возвращения в Белый дом решил передать оружие Украине, воспользовавшись президентскими полномочиями.
По их данным, общая стоимость вооружения может составить около $300 млн.
Речь идет о передаче оружия со складов США по процедуре Presidential Drawdown Authority (PDA) — механизму срочной поставки оружейной помощи.