Трамп договорился о поставках американского оружия Украине через НАТО

Президент США Дональд Трамп заключил соглашение с НАТО о поставках американского оружия в Украину через альянс. Именно военный блок оплатит это вооружение на 100%.

Об этом америнський лидер рассказал в интервью телеканалу NBC.

НАТО полностью оплатит вооружение США для Украины

— Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это вооружение на сто процентов. Мы отправим Patriot в НАТО, а затем НАТО распределит их, — подчеркнул Трамп.

Он также сказал, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не предоставил дополнительных подробностей.

Сейчас смотрят

— Я разочарован Россией… в понедельник я сделаю важное заявление по РФ, — резюмировал президент США.

Накануне СМИ писали, что Дональд Трамп впервые после возвращения в Белый дом решил передать оружие Украине, воспользовавшись президентскими полномочиями.

По их данным, общая стоимость вооружения может составить около $300 млн.

Речь идет о передаче оружия со складов США по процедуре Presidential Drawdown Authority (PDA) — механизму срочной поставки оружейной помощи.

Источник : CNN

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.