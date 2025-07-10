Трамп впервые использует президентские полномочия для вооружения Украины

Президент США Дональд Трамп впервые после возвращения в Белый дом решил передать оружие Украине, воспользовавшись полномочиями, которые активно применял его предшественник.

Об этом сообщили два источника, знакомые с решением, в комментарии Reuters.

Трамп согласовал передачу оружия Украине: что известно о помощи на $300 млн

Этот шаг может свидетельствовать о новой заинтересованности президента в поддержке обороны Украины.

Сейчас смотрят

По словам собеседников агентства, команда Трампа планирует передать Киеву вооружение со складов США по процедуре Presidential Drawdown Authority (PDA) — механизмом срочной поставки вооруженной помощи. Один из чиновников отметил, что общая стоимость вооружения может составить около 300 миллионов долларов.

Это станет первой поставкой оружия Украине при каденции Трампа с использованием этого механизма с начала полномасштабного вторжения России более трех лет назад.

Напомним, президент США Дональд Трамп выразил готовность подписать законопроект о жестких экономических ограничениях в отношении России.

В то же время администрация настаивает на том, чтобы президент имел исключительное право принимать решение о дальнейшей судьбе санкций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.