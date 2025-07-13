Ждите заявление Трампа: Грэм заявил о рекордном потоке оружия Украине

Сенатор-республиканец Линдси Грэм прогнозирует беспрецедентный уровень американской военной помощи Украине после того, как президент Дональд Трамп сделает в понедельник “великое” заявление в отношении России.

Об этом Грэм рассказал в интервью телеканалу CBS News.

Рекордные поставки оружия Украине

— Игра относительно путинского вторжения в Украину вот-вот изменится. Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия, чтобы помочь Украине обороняться, — сказал сенатор.

Грэм уточнил, что речь идет о финансировании через механизм президентских полномочий по сокращению расходов — инструмент, который Трамп планирует применить впервые с момента возвращения к власти.

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В рамках этих полномочий у США уже есть $3,86 млрд, зарезервированных на поддержку Украины еще во время президентства Джо Байдена.

Стратегическая ошибка Кремля

— Путин здесь просчитался, — отметил Грэм. — В течение шести месяцев президент Трамп пытался привлечь Путина к переговорам. Атаки усилились, а не уменьшились.

По мнению сенатора, Кремль совершил стратегическую ошибку, решив играть силой против президента США.

— Одной из самых больших ошибок Путина было то, что он решил играть с Трампом, – добавил Грэм.

Он подчеркнул, что в ближайшие дни и недели усилия, направленные на привлечение Путина к диалогу, значительно активизируются.

— Вы увидите, что в ближайшие дни и недели будут предприняты огромные усилия, чтобы привлечь Путина к переговорам, – сказал сенатор.

США продадут вооружение союзникам по НАТО

Грэм обратил внимание на важность идеи продажи американского вооружения союзникам по НАТО с целью дальнейшей передачи Украине. Он считает ее “очень актуальной”.

— Мы дали Украине многое. Мы дали им деньги. Мы предоставили им военную помощь. Сейчас у нас есть соглашение с Украиной о минералах на сумму в триллионы долларов. Поэтому я не хочу опережать президента, но следите за новостями о конфискованных активах, — сказал политик.

Сенатор подчеркнул, что завершить войну можно только путем давления на те страны, которые оказывают поддержку России. Именно на это направлен его законодательный инициативный пакет, который предусматривает повышение пошлин для государств, импортирующих российские энергоносители.

— Крупнейшими нарушителями здесь являются Китай, Индия и Бразилия… Китай, Индия и Бразилия, вы понесете большие убытки, если будете продолжать помогать Путину, — подчеркнул Грем.

Сенатор также сообщил, что вместе с соавтором законопроекта от Демократической партии Ричардом Блюменталем планирует в понедельник встречу за ужином с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Вашингтоне.

Главной темой обсуждения станет российско-украинская война.

— Приближается переломный момент в отношении вторжения России в Украину, — подчеркнул он.

Напомним, законопроект Грэма, который поддерживают 85 сенаторов, предусматривает введение новых санкций против России.

В частности, установление 500-процентной пошлины на товары из стран, закупающих у России нефть, газ или уран.

Документ также предусматривает возможность отмены санкций президентом без согласования с Конгрессом.

Ранее Дональд Трамп анонсировал, что 14 июля обнародует “великое” заявление в отношении России.

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