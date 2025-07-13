В Луцке состоялась поминальная месса в память жертв Волынской трагедии

13 июля в римско-католическом кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла в Луцке состоялась торжественная поминальная месса в честь жертв Волынской трагедии.

Богослужение возглавил ординарий Каменец-Подольской диецезии епископ Эдвард Кава.

Об этом сообщает PAP.

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В мероприятии приняли участие представители польской меньшинства, проживающего в Украине, польские дипломаты и представители власти Волынской области.

Также прибыла многочисленная группа участников XIII Волынского мотопробега.

Епископ Эдвард Кава отметил в беседе с PAP, что наступил «удачный этап зрелости для открытия этой болезненной темы».

По его словам, необходимо подойти к вопросу с большой деликатностью и ответственностью.

Священнослужитель подчеркнул важность установления имен жертв, мест захоронения и убийств.

Он подчеркнул необходимость проведения эксгумации, чтобы каждая жертва была известна по имени.

— Чтобы мы могли молиться за каждого человека, каждого убитого ребенка, за каждую женщину. Это очень важно, ведь это были живые люди, которых, к сожалению, жестоко убили, — сказал епископ Кава.

По мнению епископа, пробуждение памяти важно не только для поляков, но и для украинцев.

Он верит, что столкновение с правдой поможет укрепить отношения между Польшей и Украиной.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий официально обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить эксгумацию тел на территории бывшего села Пужники в Тернопольской области.

Фото: РАР

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