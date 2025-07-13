У Луцьку відбулася поминальна меса пам’яті жертв Волинської трагедії

13 липня у римо-католицькому катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла в Луцьку відбулася урочиста поминальна меса на вшанування жертв Волинської трагедії.

Богослужіння очолив ординарій Кам’янець-Подільської дієцезії єпископ Едвард Кава.

Про це повідомляє PAP.

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У заході взяли участь представники польської меншини, що проживає в Україні, польські дипломати та представники влади Волинської області.

Також прибула численна група учасників XIII Волинського мотопробігу.

Єпископ Едвард Кава зазначив у розмові з PAP, що настав “вдалий етап зрілості для відкриття цієї болісної теми”.

За його словами, необхідно підійти до питання з великою делікатністю та відповідальністю.

Священнослужитель наголосив на важливості встановлення імен жертв, місць поховань та вбивств.

Він підкреслив необхідність проведення ексгумації, щоб кожна жертва була відома на ім’я.

— Щоб ми могли молитися за кожну людину, кожну вбиту дитину, за кожну жінку. Це дуже важливо, адже це були живі люди, яких, на жаль, жорстоко вбили, – сказав єпископ Кава.

На думку єпископа, пробудження пам’яті важливе не лише для поляків, а й для українців.

Він вірить, що зіткнення з правдою допоможе зміцнити відносини між Польщею та Україною.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький офіційно звернувся до українського лідера Володимира Зеленського з проханням дозволити ексгумацію тіл на території колишнього села Пужники в Тернопільській області.

Фото: РАР

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