У Луцьку відбулася поминальна меса пам’яті жертв Волинської трагедії
13 липня у римо-католицькому катедральному соборі святих апостолів Петра і Павла в Луцьку відбулася урочиста поминальна меса на вшанування жертв Волинської трагедії.
Богослужіння очолив ординарій Кам’янець-Подільської дієцезії єпископ Едвард Кава.
Про це повідомляє PAP.
Україна та Польща вшанували пам’ять жертв Волинської трагедії
У заході взяли участь представники польської меншини, що проживає в Україні, польські дипломати та представники влади Волинської області.
Також прибула численна група учасників XIII Волинського мотопробігу.
Єпископ Едвард Кава зазначив у розмові з PAP, що настав “вдалий етап зрілості для відкриття цієї болісної теми”.
За його словами, необхідно підійти до питання з великою делікатністю та відповідальністю.
Священнослужитель наголосив на важливості встановлення імен жертв, місць поховань та вбивств.
Він підкреслив необхідність проведення ексгумації, щоб кожна жертва була відома на ім’я.
— Щоб ми могли молитися за кожну людину, кожну вбиту дитину, за кожну жінку. Це дуже важливо, адже це були живі люди, яких, на жаль, жорстоко вбили, – сказав єпископ Кава.
На думку єпископа, пробудження пам’яті важливе не лише для поляків, а й для українців.
Він вірить, що зіткнення з правдою допоможе зміцнити відносини між Польщею та Україною.
Раніше президент Польщі Кароль Навроцький офіційно звернувся до українського лідера Володимира Зеленського з проханням дозволити ексгумацію тіл на території колишнього села Пужники в Тернопільській області.
Фото: РАР