Рубио назвал главный приоритет Трампа в войне РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп по-прежнему считает своим главным приоритетом прекращение войны в Украине путем достижения устойчивого переговорного урегулирования.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, комментируя позицию администрации по войне между Россией и Украиной.

Рубио – о приоритете Трампа в отношении войны в Украине

По словам пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, Рубио провел переговоры с министрами иностранных дел Франции, Германии и Великобритании.

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В частности, в ходе беседы был поднят вопрос о полномасштабной войне России против Украины.

В этом контексте Рубио подчеркнул, что приоритетом президента Трампа остается завершение войны путем переговоров, которые должны привести к долгосрочному миру.

— Приоритетом президента Трампа остается завершение войны путем переговоров, — подчеркнул госсекретарь США.

Официальный Вашингтон ранее неоднократно заявлял о поддержке Украины, одновременно подчеркивая необходимость дипломатических путей урегулирования конфликта.

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