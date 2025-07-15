Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні РФ проти України

Президент США Дональд Трамп і надалі вважає своїм головним пріоритетом припинення війни в Україні шляхом досягнення стійкого переговорного врегулювання.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи позицію адміністрації щодо війни між Росією та Україною.

Рубіо – про пріоритет Трампа щодо війни в Україні

За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, Рубіо провів переговори з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії.

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Зокрема, під час розмови порушувалося питання повномасштабної війни Росії проти України.

У цьому контексті Рубіо наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається завершення війни шляхом переговорів, які мають призвести до довготривалого миру.

— Пріоритетом президента Трампа залишається завершення війни шляхом переговорів, – наголосив держсекретар США.

Офіційний Вашингтон раніше неодноразово заявляв про підтримку України, водночас наголошуючи на потребі дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту.

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