Рубіо назвав головний пріоритет Трампа у війні РФ проти України
Президент США Дональд Трамп і надалі вважає своїм головним пріоритетом припинення війни в Україні шляхом досягнення стійкого переговорного врегулювання.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, коментуючи позицію адміністрації щодо війни між Росією та Україною.
Рубіо – про пріоритет Трампа щодо війни в Україні
За словами речниці Держдепу Теммі Брюс, Рубіо провів переговори з міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії.
Зокрема, під час розмови порушувалося питання повномасштабної війни Росії проти України.
У цьому контексті Рубіо наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається завершення війни шляхом переговорів, які мають призвести до довготривалого миру.
— Пріоритетом президента Трампа залишається завершення війни шляхом переговорів, – наголосив держсекретар США.
Офіційний Вашингтон раніше неодноразово заявляв про підтримку України, водночас наголошуючи на потребі дипломатичних шляхів врегулювання конфлікту.