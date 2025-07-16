Израиль атаковал Министерство обороны Сирии в Дамаске: Нетаньяху объяснил авиаудары

Израильская армия в среду осуществила редкий авиаудар в центре Дамаска, попав в штаб-квартиру Министерства обороны Сирии. Это произошло на фоне эскалации боев между правительственными войсками и вооруженными формированиями друзей в городе Эс-Сувейда на юге страны.

Об этом сообщает Associated Press.

Перед этим сирийские СМИ сообщали об атаке беспилотника на то же здание. Государственные медиа Сирии отмечают, что в результате ударов есть многочисленные жертвы, однако подробностей не приводят.

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Израиль в течение последних дней наносит серию ударов по правительственным силам Сирии и военным колоннам, заявляя, что поддерживает друзьку меньшинство. Израильские официальные лица предупреждают о дальнейшей эскалации и усиливают свои силы на границе с Сирией.

— Болезненные удары начались, — написал на платформе X министр обороны Израиля Израэль Кац.

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что авиаудары Израиля по Дамаску были направлены на защиту друзей — небольшого этнорелигиозного сообщества, проживающего в Сирии и других странах Ближнего Востока.

Об этом он заявил в обращении к друзькой общине Израиля, сообщает Yediot Ahronot.

По словам Нетаньяху, ситуация в сирийской провинции Сувейда, где проживает большая часть друзей, является очень серьезной.

— Армия обороны Израиля действует, ВВС действуют, другие силы действуют. Мы действуем, чтобы спасти наших братьев-друзей и уничтожить банды режима, — подчеркнул премьер.

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