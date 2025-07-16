Ізраїль атакував Міністерство оборони Сирії в Дамаску: Нетаньяху пояснив авіаудари

Ізраїльська армія в середу здійснила рідкісний авіаудар у центрі Дамаска, влучивши у штаб-квартиру Міністерства оборони Сирії. Це сталося на тлі ескалації боїв між урядовими військами та збройними формуваннями друзів у місті Ес-Сувейда на півдні країни.

Про це повідомляє Associated Press.

Перед цим сирійські ЗМІ повідомляли про атаку безпілотника на ту ж будівлю. Державні медіа Сирії зазначають, що внаслідок ударів є численні жертви, проте подробиць не наводять.

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Ізраїль протягом останніх днів завдає серію ударів по урядових силах Сирії та військових колонах, заявляючи, що підтримує друзьку меншину. Ізраїльські офіційні особи попереджають про подальшу ескалацію та посилюють свої сили на кордоні з Сирією.

– Болючі удари розпочались, – написав на платформі X міністр оборони Ізраїлю Ізраель Кац.

החלו המכות הכואבות pic.twitter.com/1kJFFXoiua — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 16, 2025

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що авіаудари Ізраїлю по Дамаску були спрямовані на захист друзів — невеликої етнорелігійної спільноти, яка мешкає в Сирії та інших країнах Близького Сходу.

Про це він заявив у зверненні до друзької громади Ізраїлю, повідомляє Yediot Ahronot.

За словами Нетаньяху, ситуація в сирійській провінції Сувейда, де проживає велика частина друзів, є дуже серйозною.

— Армія оборони Ізраїлю діє, ВПС діють, інші сили діють. Ми діємо, щоб врятувати наших братів-друзів і знищити банди режиму, — наголосив прем’єр.

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