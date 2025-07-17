Британия и Германия подписали договор о совместной защите и сотрудничестве

Великобритания и Германия заключили новый масштабный договор о сотрудничестве в области безопасности и миграционной политики.

Премьер-министр Кир Стармер и канцлер Фридрих Мерц подписали соглашение, получившее название Кенсингтонский договор, пишет ВВС.

Что известно о Кенсингтонском договоре

Это крупнейший договор между странами с момента окончания Второй мировой войны в 1945 году.

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По данным Politico, ключевой акцент соглашения сделан на совместную оборону: стороны договорились о разработке новейшей системы дальнобойных ракет Deep Precision Strike в течение следующих десяти лет.

Кроме военной составляющей, Кенсингтонский договор охватывает вопросы торговли, транспортной инфраструктуры и борьбы с нелегальной миграцией.

В частности, документ предусматривает меры по уменьшению негативного влияния Brexit.

Ожидается, что Германия возьмет на себя юридическое обязательство запретить содействие незаконной миграции в Великобританию.

Как сообщил офис премьера Стармера, соответствующие изменения в немецкое законодательство должны быть приняты до конца 2025 года.

Bloomberg также сообщает, что страны намерены объявить об инвестиционных проектах на сумму более 200 млн фунтов (около $268 млн), что станет дополнительным толчком к экономическому сотрудничеству.

Еще один важный элемент договора — инициатива создания прямого железнодорожного сообщения между Великобританией и Германией.

Стороны также согласились совместно продвигать на внешних рынках продукцию военно-промышленного комплекса, которую производят вместе.

Речь идет, в частности, об истребителях Typhoon Eurofighter и бронетранспортерах Boxer.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной защите, который предусматривает обязательство оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения.

Страны стремятся продемонстрировать единство перед внешними вызовами — от войны в Украине до риска торговых конфликтов с США.

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