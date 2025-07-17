17 июля Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной защите, который предусматривает обязательства оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Договор между Великобританией и Германией: детали

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, обороны, экономики и миграционной политики.

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Церемония состоится 17 июля в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Договор содержит обязательства о взаимной обороне, которые стали ответом на все более агрессивные действия России, а также на растущее беспокойство европейских союзников относительно будущей позиции США в НАТО.

Хотя в тексте договора не упоминается ядерное оружие, отмечается важность ядерного сдерживания, поскольку Великобритания остается одной из двух ядерных держав Европы, наряду с Францией.

Германия, не имеющая собственных ядерных боезарядов, остается под ядерным зонтиком США.

Ключевым компонентом соглашения станет совместная разработка новой системы дальнобойных ракет Deep Precision Strike с дальностью более 2 тыс. км.

Великобритания и Германия обязуются внедрить эту систему в течение следующего десятилетия, что также должно поддержать европейскую оборонную промышленность за счет крупных инвестиций.

Соглашение также содержит положения об экономическом сотрудничестве — в частности, в области торговли, транспорта и контроля за нелегальной миграцией.

В рамках договоренностей планируется признать содействие нелегальной миграции в Великобританию противозаконным, что должно стать общей позицией обеих стран.

Кроме того, Лондон и Берлин объявят о новых коммерческих инвестициях на сумму более £ 200 млн, которые, по предварительным данным, создадут около 600 новых рабочих мест.

Как отметили в агентстве, договор также является попыткой перезагрузить отношения между странами после выхода Великобритании из ЕС.

Обе стороны стремятся продемонстрировать единство перед внешними вызовами — от войны в Украине до риска торговых конфликтов с США.

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