Азербайджан готовит иск против России из-за сбитого самолета возле Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о подготовке документов для обращения в международные судебные инстанции против РФ в связи с катастрофой самолета Embraer Азербайджанских авиалиний возле Актау.

Об этом пишет издание Minval.

Сбитый самолет возле Актау: семь месяцев без ответов от России

По словам Алиева, обстоятельства инцидента “ясны, как божий день”, однако уже семь месяцев Азербайджан не получает никакого содержательного ответа от российской стороны.

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Генеральный прокурор Азербайджана направляет запросы председателю Следственного комитета России, но в ответ слышит только одно: Следствие продолжается.

Президент Азербайджана назвал такую позицию контрпродуктивной и подтвердил намерение Баку обратиться официально к международному правосудию.

Алиев проинформировал, что Азербайджан уже уведомил Россию о подготовке досье для подачи соответствующего иска.

Глава государства напомнил, что расследование авиакатастрофы малайзийского боинга длилось более десяти лет.

Алиев подчеркнул готовность ждать, но настоял на том, что справедливость должна победить.

— К сожалению, ситуация, которая сейчас находится в подвешенном состоянии, не способствует развитию двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном, — заявил он.

Азербайджан требует от России признания вины, привлечения к ответственности виновных в сбивании самолета, выплаты компенсаций семьям погибших и возмещения убытков компании AZAL.

Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Азербайджанские авиалинии упал недалеко от Актау в Казахстане. Он направлялся из Баку в Грозный.

В результате аварии погибли 38 человек. Тогда президент Алиев заявлял, что самолет был обстрелян с земли.

Позже стало известно, что азербайджанский пассажирский самолет сбила российская система ПВО Панцирь-С.

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