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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Азербайджан готує позов проти Росії через збитий літак біля Актау

авіакатастрофа літака у Казахстані
Фото: Getty Images

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про підготовку документів для звернення до міжнародних судових інстанцій проти РФ у зв’язку з катастрофою літака Embraer Азербайджанських авіаліній біля Актау.

Про це пише видання Minval.

Збитий літак біля Актау: сім місяців без відповідей від Росії

За словами Алієва, обставини інциденту “ясні, як божий день”, однак уже сім місяців Азербайджан не отримує жодної змістовної відповіді від російської сторони.

Зараз дивляться

Генеральний прокурор Азербайджану надсилає запити голові Слідчого комітету Росії, але у відповідь чує лише одне: Слідство триває.

Президент Азербайджану назвав таку позицію контрпродуктивною і підтвердив намір Баку звернутися офіційно до міжнародного правосуддя.

Алієв поінформував, що Азербайджан уже повідомив Росію про підготовку досьє для подання відповідного позову.

Глава держави пригадав, що розслідування авіакатастрофи малайзійського боїнга тривало понад десять років.

Алієв підкреслив готовність чекати, але наполіг на тому, що справедливість повинна перемогти.

— На жаль, ситуація, яка зараз перебуває в підвішеному стані, не сприяє розвитку двосторонніх відносин між Росією та Азербайджаном, – заявив він.

Азербайджан вимагає від Росії визнання провини, притягнення до відповідальності винних у збитті літака, виплати компенсацій сім’ям загиблих та відшкодування збитків компанії AZAL.

Нагадає, що 25 грудня 2024 року літак Embraer авіакомпанії Азербайджанські авіаліні впав  недалеко від Актау у Казахстані. Він прямував із Баку до Грозного.

Унаслідок аварії загинули 38 людей. Тоді президент Алієв заявляв, що літак був обстріляний із землі.

Пізніше стало відомо, що азербайджанський пасажирський літак збила російська система ППО  Панцир-С.

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