Франция требует от ЕС решительных действий в торговых переговорах с США – СМИ

Париж призывает Европейскую комиссию к более решительным действиям в торговых отношениях с администрацией Трампа.

Об этом сообщает издание Politico.

Париж призывает к решительности в переговорах с США

Французское правительство считает, что торговые переговоры ЕС и США приближаются к завершению, но достижения соглашения не видно.

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В связи с этим Париж требует от Брюсселя усилить давление на Вашингтон.

Французский чиновник заявил, что европейские переговорщики должны “четко дать понять, что мы готовы нажать красную кнопку”, если Дональд Трамп не согласится на приемлемые торговые условия.

Другой французский представитель подчеркнул, что Европейская комиссия должна признать реальность ситуации.

По его словам, ЕС имеет дело с союзником, который “нагнетает напряжение в торговой войне, которую сам начал”.

— Это побудило нас поднять голос и попросить комиссию быть твердой, — пояснил собеседник издания.

Стоит отметить, что позиция Франции может повлиять на общую стратегию ЕС в торговых отношениях с США и подходы к будущим переговорам с американской администрацией.

Напомним, что Дональд Трамп анонсировал 30% пошлины для стран Европейского Союза с 1 августа, если США и ЕС не заключат торговое соглашение.

Европейский комиссар по вопросам торговли и экономической безопасности Марош Шефчович отметил, что предложение Трампа фактически запретит взаимную торговлю между странами Евросоюза и США.

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