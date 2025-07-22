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Франція вимагає від ЄС рішучих дій у торговельних переговорах зі США – ЗМІ

Китай, торгівля
Фото: Depositphotos

Париж закликає Європейську комісію до більш рішучих дій у торговельних відносинах з адміністрацією Трампа.

Про це повідомляє видання Politico.

Париж закликає до рішучості в переговорах зі США

Французький уряд вважає, що торговельні переговори ЄС та США наближаються до завершення, але досягнення угоди не видно.

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У зв’язку з цим Париж вимагає від Брюсселя посилити тиск на Вашингтон.

Французький посадовець заявив, що європейські переговорники повинні “чітко дати зрозуміти, що ми готові натиснути червону кнопку”, якщо Дональд Трамп не погодиться на прийнятні торговельні умови.

Інший французький представник наголосив, що Європейська комісія повинна визнати реальність ситуації.

За його словами, ЄС має справу з союзником, який “нагнітає напругу в торговій війні, яку сам розпочав”.

— Це спонукало нас підняти голос і попросити комісію бути твердою, – пояснив співрозмовник видання.

Варто зазначити, що позиція Франції може вплинути на загальну стратегію ЄС у торговельних відносинах зі США та підходи до майбутніх переговорів з американською адміністрацією.

Нагадаємо, що Дональд Трамп анонсував 30% мита для країн Європейського Союзу з 1 серпня, якщо США та ЄС не укладуть торговельну угоду.

Європейський комісар з питань торгівлі та економічної безпеки Марош Шефчович наголосив, що пропозиція Трампа фактично заборонить взаємну торгівлю між країнами Євросоюзу і США.

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