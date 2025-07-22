Трамп блокирует китайский экспорт через третьи страны – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Китай, пытаясь заблокировать обходные пути экспорта через третьи страны.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Блокировка китайского экспорта через третьи страны: что известно

Согласно данным агентства, это может поставить под угрозу 70% китайского экспорта в США и нанести серьезный удар по экономике КНР.

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Пекин все активнее использует страны вроде Вьетнама, Мексики и даже ЕС для поставки товаров в США, минуя прямые торговые барьеры.

Статистика показывает масштабы этой тенденции: если в 2017 году доля Китая в общем объеме продукции с добавленной стоимостью, поступающей в США через третьи страны, составляла 14%, то в 2023 году она выросла до 22%.

Аналитики считают, что новая стратегия Трампа — повышение тарифов и ужесточение требований к цепочкам поставок — может ударить по 2,1% ВВП КНР.

Удар будет еще более ощутимым, если партнеры начнут избегать сотрудничества с китайскими компаниями из-за новых американских правил.

Сейчас США направляют предупреждения ряду государств с требованием заключить двусторонние торговые соглашения до 1 августа. Иначе Вашингтон угрожает новыми тарифами на товары, поставляемые через третьи страны.

Под прицел попадают Мексика, Вьетнам и даже Европейский Союз, который Китай использует как логистический хаб для реэкспорта.

Вашингтон уже включает требования к безопасности цепей поставок в свои торговые соглашения, как это видно на примере недавнего договора с Великобританией.

Bloomberg отмечает, что пока непонятно, насколько эффективно США смогут контролировать эти ограничения.

Определение локализованной продукции и критерии проверок остаются нечеткими.

Напомним, 2 апреля 2025 года Трамп заявил о наложении пошлин на товары из всех стран мира, но 9 апреля поставил их на паузу для ряда государств, кроме Китая.

Позже США и Китай договорились о 90-дневном торговом перемирии, а 27 июня заключили торговое соглашение, детали которого не раскрывает ни одна из сторон.

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