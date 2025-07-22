Трамп блокує китайський експорт через треті країни – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп посилює тиск на Китай, намагаючись заблокувати обхідні шляхи експорту через треті країни.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Блокування китайського експорту через треті країни: що відомо

Згідно з даними агентства, це може поставити під загрозу 70% китайського експорту до США і завдати серйозного удару по економіці КНР.

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Пекін дедалі активніше використовує країни на кшталт В’єтнаму, Мексики та навіть ЄС для постачання товарів у США, минаючи прямі торгові бар’єри.

Статистика показує масштаби цієї тенденції: якщо у 2017 році частка Китаю в загальному обсязі продукції з доданою вартістю, що надходить до США через треті країни, становила 14%, то у 2023 році вона зросла до 22%.

Аналітики вважають, що нова стратегія Трампа – підвищення тарифів та посилення вимог до ланцюгів постачання – може вдарити по 2,1% ВВП КНР.

Удар буде ще відчутнішим, якщо партнери почнуть уникати співпраці з китайськими компаніями через нові американські правила.

Наразі США надсилають попередження низці держав із вимогою укласти двосторонні торговельні угоди до 1 серпня. Інакше Вашингтон погрожує новими тарифами на товари, що постачаються через треті країни.

Під приціл потрапляють Мексика, В’єтнам і навіть Європейський Союз, який Китай використовує як логістичний хаб для реекспорту.

Вашингтон уже додає вимоги до безпеки ланцюгів постачання у свої торгові угоди, як це видно на прикладі недавнього договору з Великою Британією.

Bloomberg зазначає, що поки незрозуміло, наскільки ефективно США зможуть контролювати ці обмеження.

Визначення локалізованої продукції та критерії перевірок залишаються нечіткими.

Нагадаємо, 2 квітня 2025 року Трамп заявив про накладення мит на товари з усіх країн світу, але 9 квітня поставив їх на паузу для низки держав, окрім Китаю.

Пізніше США і Китай домовилися про 90-денне торговельне перемир’я, а 27 червня уклали торговельну угоду, деталі якої не розкриває жодна зі сторін.

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