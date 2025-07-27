Трамп заявил о достижении договоренности между Камбоджей и Таиландом о прекращении огня

Камбоджа и Таиланд согласились оперативно наработать договоренность о полном прекращении боевых действий.

Президент США Дональд Трамп приписал это своей дипломатической инициативе.

Камбоджа и Таиланд готовы прекратить огонь

– Обе стороны стремятся к немедленному прекращению огня и мира. Они также стремятся вернуться к торговому столу с Соединенными Штатами, что, по нашему мнению, некстати делать, пока боевые действия не прекратятся, — написал Трамп в Truth Social.

По его словам, он провел телефонный разговор с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом и проинформировал его об итогах контактов с исполняющим обязанности премьера Таиланда Пхумтамом Вечаячаем.

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Президент США сообщил, что Пномпень и Бангкок договорились поскорее встретиться, чтобы оперативно согласовать текст соглашения о прекращении огня. Это, по его словам, должно стать важным шагом на пути к стабильности в регионе.

– Для меня было честью работать с обеими странами. Они имеют длинную и богатую историю и культуру. Надеюсь, они будут ладить еще много лет. Когда все будет сделано и наступит мир, я с нетерпением жду заключения наших торговых соглашений с обоими! — подытожил Трамп.

Обострение между Камбоджей и Таиландом

Напомним, в субботу, 26 июля, Таиланд объявил о привлечении своих военно-морских сил в армию для защиты территории на фоне эскалации конфликта с Камбоджей.

По данным Министерства обороны Таиланда, камбоджийские войска 25 июля совершили вторжение в провинцию Трат сразу в трех направлениях.

В ответ тайские силы предприняли контрнаступательные действия.

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