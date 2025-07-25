Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание

В четверг, 24 июля, Таиланд нанес авиаудару по территории Камбоджи, подняв в воздух истребитель F-16.

Таиланд нанес авиаудару по Камбодже

Это стало ответом на артиллерийские стычки между странами, в результате которых погибли по меньшей мере 11 мирных жителей, сообщает издание Reuters.

Обе стороны возложили ответственность друг на друга за утренний инцидент, переросший из перестрелок в полномасштабное артиллерийское противостояние в спорном приграничном районе.

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Бои охватили не менее шести участков вдоль 209-километровой части границы, которая находится в состоянии спора уже более ста лет.

Согласно данным армии Таиланда, было поднято шесть F-16, из которых один нанес прицельный удар по военной цели на камбоджийской территории.

В ответ на это Министерство иностранных дел Камбоджи назвало удар “безрассудной и жестокой военной агрессией”.

– Это самые жесткие боевые действия между двумя странами за последние 13 лет. Они произошли после того, как Таиланд отозвал своего посла из Пномпеня и выслал камбоджийского представителя в ответ на второй случай, когда тайский солдат потерял концовку из-за мины, которую, по словам Бангкока, недавно установили камбоджийские войска. Камбоджа назвала это обвинение безосновательным, говорится в сообщении.

Совбез ООН созывает срочное заседание

На фоне обострения ситуации Совбез ООН созывает срочное заседание в пятницу.

Соединенные Штаты, стратегический союзник Таиланда, призвали обе стороны немедленно прекратить огонь.

Таиландские власти сообщают о 12 погибших, из них 11 – гражданские, среди которых восьмилетний мальчик. Ранения получили еще 31 человек. Информация о потерях Камбоджи отсутствует.

Министр здравоохранения Таиланда заявил, что один из снарядов попал в больницу в провинции Сурин. Он охарактеризовал это как “военное преступление”.

Из приграничной зоны эвакуировано более 40 тысяч человек. Люди, среди которых много детей и пожилых, прячутся в бетонных укрытиях, защищенных мешками с песком.

На видео с места событий видны столбы черного дыма, поднимающиеся над автозаправочной станцией в провинции Сисакет, где в результате обстрела вспыхнул пожар.

Война между Камбоджей и Таиландом

Длительное территориальное противостояние между двумя государствами охватывает более 800 км общей границы.

Особенно вокруг индуистских храмов И Моан Том и Преах Вихеар.

Международный суд в 1962 году передал храм Преах Вихеар Камбоджи, однако новое обострение возникло в 2008 году после попыток Камбоджи включить его в список наследия ЮНЕСКО.

В июне этого года Камбоджа обратилась в Международный суд с иском по разрешению конфликта, однако Таиланд не признает его юрисдикцию и настаивает на двустороннем разрешении спора.

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