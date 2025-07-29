В Польше задержали 32 подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России — Туск
В Польше правоохранители задержали 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.
Об этом сообщает PAP со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дональда Туска.
В Польше 32 человека подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ
Среди задержанных — граждане пяти стран: Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии.
— На сегодняшний день в Польше задержаны 32 человека, подозреваемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами — речь идет об организации диверсий и нападений, — заявил Туск.
Он прокомментировал случай с 27-летним гражданином Колумбии, которого обвиняют в совершении двух поджогов на территории Польши.
Премьер подчеркнул, что польские спецслужбы и прокуратура продолжают эффективно выполнять свою работу, что в очередной раз доказывает – диверсии координируются непосредственно со стороны России.
Туск еще раз подтвердил, что в целом по этому делу уже задержаны 32 человека, которых подозревают в содействии действиям российских спецслужб, в частности в организации нападений или актов саботажа.
— Эти подозрения обоснованы, — отметил глава правительства.
Туск уточнил, что указанные лица являются гражданами Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии.
По словам Туска, из подозреваемых один человек уже получил приговор суда, остальные находятся под стражей и ожидают рассмотрения дел.