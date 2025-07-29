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Ирина Гамалий, редактор сайта
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В Польше задержали 32 подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами России — Туск

Дональд Туск
Фото: Depositphotos

В Польше правоохранители задержали 32 человека, которых подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Об этом сообщает PAP со ссылкой на заявление премьер-министра страны Дональда Туска.

В Польше 32 человека подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Среди задержанных — граждане пяти стран: Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии.

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— На сегодняшний день в Польше задержаны 32 человека, подозреваемые в сотрудничестве с российскими спецслужбами — речь идет об организации диверсий и нападений, — заявил Туск.

Он прокомментировал случай с 27-летним гражданином Колумбии, которого обвиняют в совершении двух поджогов на территории Польши.

Премьер подчеркнул, что польские спецслужбы и прокуратура продолжают эффективно выполнять свою работу, что в очередной раз доказывает – диверсии координируются непосредственно со стороны России.

Туск еще раз подтвердил, что в целом по этому делу уже задержаны 32 человека, которых подозревают в содействии действиям российских спецслужб, в частности в организации нападений или актов саботажа.

— Эти подозрения обоснованы, — отметил глава правительства.

Туск уточнил, что указанные лица являются гражданами Польши, России, Украины, Беларуси и Колумбии.

По словам Туска, из подозреваемых один человек уже получил приговор суда, остальные находятся под стражей и ожидают рассмотрения дел.

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