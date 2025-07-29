У Польщі затримали 32 підозрюваних у співпраці зі спецслужбами Росії – Туск
У Польщі правоохоронці затримали 32 осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.
Про це повідомляє PAP з посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Дональда Туска.
У Польщі 32 осіб підозрюють у співпраці зі спецслужбами РФ
Серед затриманих – громадяни п’яти країн: Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії.
– На сьогодні в Польщі затримано 32 особи, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами – йдеться про організацію диверсій і нападів, – заявив Туск.
Він прокоментував випадок із 27-річним громадянином Колумбії, якого обвинувачують у здійсненні двох підпалів на території Польщі.
Прем’єр наголосив, що польські спецслужби та прокуратура продовжують ефективно виконувати свою роботу, що вкотре доводить – диверсії координуються безпосередньо з боку Росії.
Туск ще раз підтвердив, що загалом по цій справі вже затримано 32 людини, яких підозрюють у сприянні діям російських спецслужб, зокрема в організації нападів або актів саботажу.
– Ці підозри є обґрунтованими, – зазначив голова уряду.
Туск уточнив, що вказані особи є громадянами Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії.
За словами Туска, з підозрюваних одна людина уже отримала вирок суду, решта перебувають під вартою й очікують на розгляд справ.