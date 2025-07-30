«Может сработать, а может нет»: Трамп об эффективности санкций против РФ

Всего через 24 часа после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России финансовыми санкциями из-за войны в Украине, он заявил, что не уверен, сработает ли эта стратегия.

Об этом сообщает The New York Times.

Сомнения Трампа относительно эффективности санкций против РФ

В беседе с журналистами на борту Air Force One Трамп заявил, что через 10 дней США, возможно, придется ввести “тарифы и прочее”.

Сейчас смотрят

— Я не знаю, повлияет ли это на Россию, потому что он (Путин, — Ред.), очевидно, хочет продолжить войну, но мы введем тарифы и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет. Но может, — сказал Трамп.

В понедельник Трамп заявил, что даст России от 10 до 12 дней на прекращение войны, после чего введет “санкции и, возможно, вторичные пошлины”.

Этот срок короче 50 дней, которые он указал 14 июля.

— Кажется, Трамп начинает осознавать то, что многие из нас понимали с самого начала — что Зеленский не является проблемой. Украина — не проблема. Проблема в Путине, — сказал Мэтт Дасс, исполнительный вице-президент Центра международной политики.

По данным издания, есть немного признаков того, что ультиматум Трампа изменит мнение Путина о войне.

Российский лидер рассматривает это как историческую миссию по возвращению Украины под контроль Кремля.

С его войсками в разгаре летнего наступления Путин считает, что имеет преимущество на поле боя.

Российские технократы также потратили более трех лет на построение экономики, способной выдержать западные санкции.

Россия остается зависимой от нефти и газа, которые составляют около трети доходов государства.

Санкции США против РФ: реакция Кремля

Кремль практически не отреагировал на последнюю угрозу Трампа.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль «принял к сведению» эти комментарии.

Союзники Путина осудили и даже высмеяли меняющиеся сроки Трампа.

— Пятьдесят дней, раньше было 24 часа, раньше было 100 дней. Мы уже все это проходили, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Эксперты по внешней политике говорят, что у Трампа есть другие экономические и военные варианты, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Он все еще может нацелиться на часть банковской системы, ограничить цены на нефть и использовать свое влияние на внешнюю политику европейских союзников.

— Непоследовательность и резкая смена позиции затрудняют давление на Россию, потому что увеличивают вероятность того, что Путин сложит руки и будет ждать, — сказал Дэниел Фрид, сотрудник Атлантического совета.

Эксперты отмечают, что Путин остановится только тогда, когда его остановят, и Трамп не хочет войти в историю как американский президент, который потерял Украину.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключает введения вторичных санкций против РФ раньше, чем через 50 дней.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.