”Може спрацювати, а може ні”: Трамп про ефективність санкцій проти РФ

Всього через 24 години після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив Росії фінансовими санкціями через війну в Україні, він заявив, що не впевнений, чи спрацює ця стратегія.

Про це повідомляє The New York Times.

Сумніви Трампа щодо ефективності санкцій проти РФ

У розмові з журналістами на борту Air Force One Трамп заявив, що через 10 днів США, можливо, доведеться ввести “тарифи та інше”.

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— Я не знаю, чи вплине це на Росію, тому що він (Путін, – Ред.), очевидно, хоче продовжити війну, але ми запровадимо тарифи та інші заходи. Це може вплинути на них, а може й ні. Але може, – сказав Трамп.

У понеділок Трамп заявив, що дасть Росії від 10 до 12 днів на припинення війни, після чого запровадить “санкції і, можливо, вторинні мита”.

Цей термін коротший за 50 днів, які він дав 14 липня.

— Здається, Трамп починає усвідомлювати те, що багато хто з нас розумів від самого початку – що Зеленський не є проблемою. Україна – не проблема. Проблема в Путіні, – сказав Метт Дасс, виконавчий віцепрезидент Центру міжнародної політики.

За даними видання, є небагато ознак того, що ультиматум Трампа змінить думку Путіна про війну.

Російський лідер розглядає це як історичну місію з повернення України під контроль Кремля.

З його військами в розпалі літнього наступу Путін вважає, що має перевагу на полі бою.

Російські технократи також витратили понад три роки на побудову економіки, здатної витримати західні санкції.

Росія залишається залежною від нафти та газу, які становлять близько третини доходів держави.

Санкції США проти РФ: реакція Кремля

Кремль практично не відреагував на останню загрозу Трампа.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Кремль “прийняв до відома” ці коментарі.

Союзники Путіна засудили і навіть висміяли змінювані терміни Трампа.

— П’ятдесят днів, раніше було 24 години, раніше було 100 днів. Ми вже все це проходили, – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Експерти з зовнішньої політики кажуть, що Трамп має інші економічні та військові варіанти, щоб змусити Росію припинити війну.

Він все ще може націлитися на частину банківської системи, обмежити ціни на нафту та використати свій вплив на зовнішню політику з європейськими союзниками.

— Непослідовність та різка зміна позиції ускладнюють тиск на Росію, тому що збільшують ймовірність того, що Путін складе руки і буде чекати, – сказав Деніел Фрід, співробітник Атлантичної ради.

Експерти зазначають, що Путін зупиниться тільки тоді, коли його зупинять, і Трамп не хоче увійти в історію як американський президент, який втратив Україну.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що не виключає запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше ніж за 50 дні.

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