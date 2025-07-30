Трамп объявил о пошлинах в 25% для Индии, которая покупает нефть и оружие у РФ

Соединенные Штаты с 1 августа вводят 25% пошлину на импорт товаров из Индии.

Индия также может быть подвергнута “неопределенным санкциям” из-за закупки российских вооружений и энергоресурсов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Reuters.

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Решение США — более жесткое по сравнению с политикой в отношении других крупных торговых партнеров, и может разрушить несколько месяцев переговоров между Вашингтоном и Нью-Дели.

Это также ставит под угрозу сотрудничество с Индией как с одним из ключевых союзников США в сдерживании Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Хотя Индия — наш друг, мы годами имели с ними довольно ограниченные торговые отношения, потому что их пошлины слишком высоки, одни из самых высоких в мире, а также из-за наиболее обременительных и неприемлемых немонетарных торговых барьеров среди всех стран, — написал Трамп в сети Truth Social.

Президент США также обвинил Индию в чрезмерной зависимости от российского вооружения и энергоресурсов.

— Индия всегда закупала большинство своего военного оборудования у России и является крупнейшим импортером российских энергоресурсов — вместе с Китаем — в то время как весь мир требует, чтобы Россия прекратила убийства в Украине. Все это — неприемлемо. Поэтому Индия будет платить пошлину в размере 25% плюс штраф за вышеупомянутое, начиная с 1 августа, — подчеркнул Трамп.

В ответ на заявление президента США правительство Индии обнародовало короткий комментарий, в котором говорится, что Дели изучает последствия объявленных мер и остается преданным цели заключения справедливого торгового соглашения с Вашингтоном.

— Индия и США в течение последних нескольких месяцев ведут переговоры по заключению справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. Мы остаемся преданными этой цели, — говорится в заявлении.

Белый дом ранее предупреждал Индию относительно ее высоких средних пошлин — почти 39% на сельскохозяйственную продукцию, в частности до 45% на растительные масла и около 50% на яблоки и кукурузу.

Россия поставляю в Индию нефть

В первой половине 2025 года Россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию, на нее приходилось 35% общего объема импорта энергоресурсов.

По состоянию на сегодня Соединенные Штаты — крупнейшая экономика мира — имеют торговый дефицит с Индией в размере $45,7 млрд, тогда как Индия является пятой по величине экономикой мира.

Кевин Гассетт, экономический советник Белого дома, заявил, что Трамп разочарован медленным прогрессом в торговых переговорах с Индией и считает, что объявление о 25-процентной пошлине должно улучшить ситуацию.

Гассетт добавил, что детали дополнительных санкций будут обнародованы “в ближайшее время”.

Индия является крупнейшим импортером российской нефти после Китая и одним из главных покупателей российского оружия.

США долгое время пытались убедить Нью-Дели уменьшить эту зависимость, особенно после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Индия сохраняла нейтральную позицию и настаивала на сохранении экономического сотрудничества со всеми сторонами.

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