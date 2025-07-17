Индия готова найти замену нефти из России в случае санкций – министр

Индия убеждена, что сможет удовлетворить свои потребности в нефти из альтернативных источников, если поставки из России попадут под вторичные санкции.

Об этом заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури, передает Reuters.

Индия готова искать альтернативу нефти из РФ

Пури сказал, что Индия сможет справиться с проблемами, связанными с российским импортом, путем поставок из других стран.

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Он отметил, что на рынке появляется много новых поставщиков, таких как Гаяна, а также уже имеющиеся предложения от Бразилии и Канады. Кроме того, Индия увеличивает объемы разведки и добычи.

– Я совсем не волнуюсь. Если что-то случится, мы с этим справимся. Индия диверсифицировала источники поставок, и мы перешли с 27 стран, у которых мы покупали раньше, до 40 стран сейчас, — сказал Пури во время мероприятия в Нью-Дели.

За период января-июня Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обеспечивая около 35% всего импорта. Далее расположились Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и Соединенные Штаты.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил России введением 100% таможенных тарифов, если Москва за 50 дней не согласится на мирное соглашение с Украиной.

Также он предупредил страны, которые покупают российский экспорт, что они могут столкнуться с санкциями, если РФ не согласится на мирное соглашение.

Отдельно генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что некоторые страны, в частности Индия, могут очень сильно пострадать от санкций, если продолжат вести бизнес с Россией.

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