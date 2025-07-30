Трамп угрожает Индии 25% пошлинами из-за торгового соглашения — CNN

Президент США Дональд Трамп пригрозил повысить пошлины на импорт из Индии до 25%, если страны не смогут заключить долгожданное торговое соглашение.

Об этом сообщает CNN.

Угроза повышения пошлин для Индии

США рассматривают возможность повышения пошлин для Индии до 25%. На вопрос журналиста, действительно ли Индия будет платить пошлины в размере от 20% до 25%, президент США коротко ответил:

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— Они будут платить 25%.

В то же время торговый представитель США Джеймисон Грир в комментарии для CNBC отметил, что для заключения полноценного торгового соглашения с Индией нужны дополнительные переговоры:

— Они выразили серьезный интерес к открытию части своего рынка, и мы, конечно, готовы продолжить переговоры с ними. Но я думаю, что нам нужно провести еще несколько раундов переговоров с нашими индийскими друзьями, — сказал Грир.

Президент Трамп неоднократно критиковал Индию за неблагоприятные для США условия торговли, назвав отношения между странами «очень сложными».

В частности, он указал на рост торгового дефицита, который за последнее десятилетие удвоился. Особое возмущение вызывают высокие индийские тарифы:

— Они взимают больше тарифов, чем любая другая страна, — заявил Трамп 13 февраля, накануне встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

Белый дом также критикует Индию за так называемые нетарифные барьеры — в частности, налоги на цифровые услуги и сложные требования к сертификации и тестированию товаров.

Согласно данным Министерства торговли США, в прошлом году объем американского импорта из Индии составил $87 млрд.

В то же время Индия импортировала из США товаров на $42 млрд.

Основными позициями американского импорта из Индии являются фармацевтическая продукция, оборудование связи и текстиль.

В мае Трамп заявил, что Индия якобы согласилась на нулевые тарифы для американского экспорта.

Однако в Нью-Дели эту информацию сразу опровергли. Министр иностранных дел Индии назвал заявление Трампа «преждевременным», а переговоры — „сложными“ и «запутанными».

Напомним, что о возможном заключении торгового соглашения между США и Индией стало известно в конце апреля 2025 года.

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