Трамп погрожує Індії 25% митами через торгову угоду – CNN

Президент США Дональд Трамп погрозив підвищити мита на імпорт з Індії до 25%, якщо країни не зможуть укласти довгоочікувану торгову угоду.

Про це повідомляє CNN.

Загроза підвищення мит для Індії

США розглядають можливість підвищення мит для Індії до 25%. На запитання журналіста, чи справді Індія сплачуватиме мита в розмірі від 20% до 25%, президент США коротко відповів:

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— Вони платитимуть 25%.

Водночас торговий представник США Джеймісон Грір у коментарі для CNBC зазначив, що для укладення повноцінної торгової угоди з Індією потрібні додаткові переговори:

— Вони висловили серйозний інтерес до відкриття частини свого ринку, і ми, звичайно, готові продовжити переговори з ними. Але я думаю, що нам потрібно провести ще кілька раундів переговорів з нашими індійськими друзями, — сказав Грір.

Президент Трамп неодноразово критикував Індію за несприятливі для США умови торгівлі, назвавши відносини між країнами “дуже складними”.

Зокрема, він вказав на зростання торгового дефіциту, який за останнє десятиліття подвоївся. Особливе обурення викликають високі індійські тарифи:

— Вони стягують більше тарифів, ніж будь-яка інша країна, — заявив Трамп 13 лютого, напередодні зустрічі з прем’єр-міністром Нарендрою Моді.

Білий дім також критикує Індію за так звані нетарифні бар’єри — зокрема, податки на цифрові послуги та складні вимоги до сертифікації й тестування товарів.

Згідно з даними Міністерства торгівлі США, минулого року обсяг американського імпорту з Індії становив $87 млрд.

Натомість Індія імпортувала з США товарів на $42 млрд.

Основними позиціями американського імпорту з Індії є фармацевтична продукція, обладнання зв’язку та текстиль.

У травні Трамп заявив, що Індія нібито погодилася на нульові тарифи для американського експорту.

Проте в Нью-Делі цю інформацію одразу спростували. Міністр закордонних справ Індії назвав заяву Трампа “передчасною”, а переговори — “складними” і “заплутаними”.

Нагадаємо, що про можливе укладення торгівельної угоди між США та Індією стало відомо наприкінці квітня 2025 року.

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