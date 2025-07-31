США достигли торговых договоренностей с Южной Кореей и Пакистаном — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении «полного и всеобъемлющего» торгового соглашения с Южной Кореей, а также о договоренности с Пакистаном по разработке нефтяных месторождений в этой стране.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

Торговое соглашение с Южной Кореей: что известно

Согласно двустороннему соглашению, Южная Корея предоставит Соединенным Штатам $350 млрд на инвестиции, которыми будут распоряжаться США и сам Трамп.

Сейчас смотрят

Кроме этого, Сеул согласился закупить американский сжиженный газ и другие энергетические ресурсы на $100 млрд.

Южная Корея также осуществит «значительную инвестицию для собственных целей», точная сумма которой будет объявлена в течение следующих двух недель во время визита президента Ли Чжэ Мона в Вашингтон.

По договоренности, США не будут платить пошлины в торговле с Южной Кореей, в то же время на корейские товары введен 15-процентный тариф.

— Также согласовано, что Южная Корея будет полностью открыта для торговли с Соединенными Штатами и будет принимать американскую продукцию, в частности автомобили, грузовики, сельскохозяйственную продукцию, — указал Дональд Трамп.

Торговое соглашение с Пакистаном: что известно

Что касается Пакистана, Трамп сообщил о достижении договоренности, по которой обе страны «будут работать вместе над разработкой огромных нефтяных месторождений» в этой стране.

— Мы сейчас в процессе выбора нефтяной компании, которая возглавит это партнерство. Кто знает, может быть, однажды они будут продавать нефть в Индию! — отметил он.

Трамп сообщил, что в среду провел многочисленные переговоры с лидерами стран, которые «хотят сделать Соединенные Штаты чрезвычайно счастливыми».

По его словам, ряд стран предложил снизить тарифы на экспорт в США, что поможет значительно сократить торговый дефицит.

Напомним, 30 июля президент США Дональд Трамп объявил о новых шагах в сфере торговой политики, среди которых 50-процентные пошлины на импорт из Бразилии и отмена беспошлинного ввоза мелких товаров из-за рубежа.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.