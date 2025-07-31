США досягли торговельних домовленостей із Південною Кореєю та Пакистаном — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення “повної та всеохопної” торговельної угоди з Південною Кореєю, а також про домовленість із Пакистаном щодо розробки нафтових родовищ у цій країні.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Торговельна угода з Південною Кореєю: що відомо

Згідно з двосторонньою угодою, Південна Корея надасть Сполученим Штатам $350 млрд на інвестиції, якими розпоряджатимуться США і сам Трамп.

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Окрім цього, Сеул погодився закупити американський скраплений газ та інші енергетичні ресурси на $100 млрд.

Південна Корея також здійснить “значну інвестицію для власних цілей”, точну суму якої буде оголошено протягом наступних двох тижнів під час візиту президента Лі Чже Мьона до Вашингтона.

За домовленістю, США не сплачуватимуть мита у торгівлі з Південною Кореєю, натомість на корейські товари запроваджено 15-відсотковий тариф.

— Також погоджено, що Південна Корея буде повністю відкрита до торгівлі зі Сполученими Штатами й прийматиме американську продукцію, зокрема авто, вантажівки, сільськогосподарську продукцію, – вказав Дональд Трамп.

Торговельна угода з Пакистаном: що відомо

Щодо Пакистану, Трамп повідомив про досягнення домовленості, за якою обидві країни “працюватимуть разом над розробкою величезних нафтових родовищ” у цій країні.

— Ми зараз у процесі вибору нафтової компанії, яка очолить це партнерство. Хто знає, можливо, одного дня вони продаватимуть нафту до Індії! – зазначив він.

Трамп повідомив, що у середу провів численні переговори з лідерами країн, які “хочуть зробити Сполучені Штати надзвичайно щасливими”.

За його словами, низка країн запропонувала знизити тарифи на експорт до США, що допоможе значно скоротити торговельний дефіцит.

Нагадаємо, 30 липня президент США Дональд Трамп оголосив про нові кроки у сфері торговельної політики, серед яких 50-відсоткові мита на імпорт із Бразилії та скасування безмитного ввезення дрібних товарів з-за кордону.

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