США ввели масштабные санкции против “теневого флота” Ирана

Министерство финансов США объявило о введении санкций против сети, которая обеспечивает незаконную перевозку иранской нефти и нефтепродуктов из Ирана и России вечером 30 июля.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Новые санкции США против Ирана: что известно

Новые санкции США касаются более 50 физических и юридических лиц и более 50 судов, сеть которых контролирует Мохаммад Хосейн Шамхани – сын советника верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

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— Эта сеть транспортирует нефть и нефтепродукты из Ирана и России, а также другие грузы покупателям по всему миру, принося десятки миллиардов долларов прибыли, — констатирует американский Минфин.

Среди прочего, эта сеть контролирует значительную часть экспорта сырой нефти из Ирана, доходы от которого идут преимущественно его семье и иранскому режиму.

Семья Шамхани также имеет гражданство других стран, что позволяет им скрывать связи с Ираном, вести бизнес за рубежом и скрывать коррупционные схемы, заявили в Минфине США.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, этот шаг его ведомства охватывает более 115 санкционных мер и является крупнейшим в рамках кампании давления на Иран, которую ведет администрация Трампа.

Администрация Дональда Трампа объявила о кампании максимального давления на Иран, призванной помешать ему получить ядерное оружие.

В ее рамках США усиливают санкции против иранского режима, чтобы, среди прочего, перекрыть пути получения Тегераном средств от продажи нефти.

Эти санкции являются частью более широкой стратегии США по противодействию иранским попыткам обойти международные ограничения и финансировать дестабилизирующую деятельность в регионе.

Напомним, что после ударов США по Ирану и Пентагоне заявили, что ядерная программа последнего отстала на два года.

Однако глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что санкции США по Ирану не уничтожили полностью ядерную программу Тегерана, а значит, Иран может возобновить свои мощности уже через несколько месяцев.

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