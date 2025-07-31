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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

США ввели масштабні санкції проти “тіньового флоту” Ірану

Сенат США
Фото: Pexels

Міністерство фінансів США ввечері 30 липня оголосило про запровадження санкцій проти мережі, яка забезпечує незаконне перевезення іранської нафти та нафтопродуктів з Ірану та Росії.

Про це йдеться в заяві відомства.

Нові санкції США проти Ірану: що відомо

Нові санкції США стосуються понад 50 фізичних та юридичних осіб та понад 50 суден, мережу яких контролює Мохаммад Хосейн Шамхані – син радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

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— Ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку, – констатує американський Мінфін.

Серед іншого, ця мережа контролює значну частину експорту сирої нафти з Ірану, доходи від якого йдуть переважно його сім’ї та іранському режиму.

Сім’я Шамхані також має громадянства інших країн, що дозволяє їм приховувати зв’язки з Іраном, вести бізнес за кордоном та здійснювати корупційні схеми, заявили у Мінфіні США.

За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, цей крок його відомства охоплює понад 115 санкційних кроків та є найбільшим у межах кампанії тиску на Іран, яку веде адміністрація Трампа. Штати посилюють санкції проти іранського режиму, щоб, серед іншого, перекрити шляхи отримання Тегераном коштів від продажу нафти.

Ці обмеження є частиною ширшої стратегії США щодо протидії іранським спробам обходу міжнародних обмежень та фінансування дестабілізувальної діяльності в регіоні.

Нагадаємо, після ударів США про Ірану у Пентагоні заявили, що ядерна програма останнього відстала на два роки.

Однак чільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що удари США по Ірану не знищили повністю ядерну програму Тегерана, а отже, Іран може відновити свої потужності вже за кілька місяців.

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