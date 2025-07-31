США ввели масштабні санкції проти “тіньового флоту” Ірану
Міністерство фінансів США ввечері 30 липня оголосило про запровадження санкцій проти мережі, яка забезпечує незаконне перевезення іранської нафти та нафтопродуктів з Ірану та Росії.
Про це йдеться в заяві відомства.
Нові санкції США проти Ірану: що відомо
Нові санкції США стосуються понад 50 фізичних та юридичних осіб та понад 50 суден, мережу яких контролює Мохаммад Хосейн Шамхані – син радника верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
— Ця мережа транспортує нафту та нафтопродукти з Ірану та Росії, а також інші вантажі покупцям по всьому світу, приносячи десятки мільярдів доларів прибутку, – констатує американський Мінфін.
Серед іншого, ця мережа контролює значну частину експорту сирої нафти з Ірану, доходи від якого йдуть переважно його сім’ї та іранському режиму.
Сім’я Шамхані також має громадянства інших країн, що дозволяє їм приховувати зв’язки з Іраном, вести бізнес за кордоном та здійснювати корупційні схеми, заявили у Мінфіні США.
За словами міністра фінансів США Скотта Бессента, цей крок його відомства охоплює понад 115 санкційних кроків та є найбільшим у межах кампанії тиску на Іран, яку веде адміністрація Трампа. Штати посилюють санкції проти іранського режиму, щоб, серед іншого, перекрити шляхи отримання Тегераном коштів від продажу нафти.
Ці обмеження є частиною ширшої стратегії США щодо протидії іранським спробам обходу міжнародних обмежень та фінансування дестабілізувальної діяльності в регіоні.
Нагадаємо, після ударів США про Ірану у Пентагоні заявили, що ядерна програма останнього відстала на два роки.
Однак чільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що удари США по Ірану не знищили повністю ядерну програму Тегерана, а отже, Іран може відновити свої потужності вже за кілька місяців.