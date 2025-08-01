Хакеры РФ шпионили за посольствами в Москве из-за провайдеров — отчет Microsoft

Российская кибершпионская группировка Turla (также известная как Secret Blizzard) шпионит за иностранными дипломатическими учреждениями в Москве, используя атаки на местные интернет-провайдеры.

Об этом говорится в отчете подразделения Microsoft по анализу угроз, а также в материале Bloomberg.

Россия шпионит за дипломатами через интернет-провайдеры

Согласно сообщению, Turla, действуя от имени российских спецслужб, получила доступ к инфраструктуре провайдеров и использовала ее для перенаправления трафика иностранных дипломатических миссий и распространения вредоносного программного обеспечения.

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Эти действия являются частью широкой операции по сбору разведданных.

В Microsoft отметили, что вредоносное ПО, использованное хакерами, называлось ApolloShadow.

Оно позволяло снимать шифрование с данных и открывать доступ к информации об интернет-активности пользователей, включая просмотр страниц и конфиденциальные учетные данные.

Особое внимание привлекла тактика маскировки: злоумышленники выдавали свое ПО за продукты кибербезопасности российской компании Kaspersky, используя доверие к бренду для распространения вредоносных программ.

– Доверенные бренды часто используются в качестве приманок без их ведома или согласия. Мы всегда рекомендуем скачивать программы только из официальных источников, – прокомментировали в Kaspersky.

Bloomberg напоминает, что Turla действует уже более 25 лет и считается одной из самых изощренных и устойчивых хакерских групп в мире. Правительство США официально увязывает ее с Федеральной службой безопасности России (ФСБ).

В 2023 году Министерство юстиции США заявило о ликвидации глобальной хакерской инфраструктуры, которой пользовалась группа.

В Microsoft также отмечают, что для проведения таких масштабных операций, вероятно, активно используется Система оперативно-розыскной деятельности (SORM).

Это российская инфраструктура для массового перехвата информации, легально предоставляющая ФСБ и другим спецслужбам доступ к коммуникациям внутри страны.

Этот инцидент подтверждает высокий уровень угроз в сфере кибербезопасности со стороны государственных структур России и важность усиления защиты дипломатических и коммерческих систем связи.

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