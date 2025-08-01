Хакери РФ шпигували за посольствами у Москві через провайдерів – звіт Microsoft

Російське кібершпигунське угруповання Turla (також відоме як Secret Blizzard) шпигує за іноземними дипломатичними установами в Москві, використовуючи атаки на місцеві інтернет-провайдери.

Про це йдеться у звіті підрозділу Microsoft з аналізу загроз, а також у матеріалі Bloomberg.

Росія шпигує за дипломатами через інтернет-провайдери

Згідно з повідомленням, Turla, діючи від імені російських спецслужб, отримала доступ до інфраструктури провайдерів і використовувала її для перенаправлення трафіку іноземних дипломатичних місій та розповсюдження шкідливого програмного забезпечення.

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Ці дії є частиною широкої операції зі збору розвідданих.

У Microsoft наголосили, що шкідливе ПЗ, використане хакерами, мало назву ApolloShadow.

Воно дозволяло знімати шифрування з даних і відкривати доступ до інформації про інтернет-активність користувачів, зокрема перегляди сторінок та конфіденційні облікові дані.

Особливу увагу привернула тактика маскування: зловмисники видавали своє ПЗ за продукти кібербезпеки російської компанії Kaspersky, використовуючи довіру до бренду для поширення шкідливих програм.

– Довірені бренди часто використовуються як приманки без їхнього відома чи згоди. Ми завжди рекомендуємо завантажувати програми тільки з офіційних джерел, – прокоментували в Kaspersky.

Bloomberg нагадує, що Turla діє вже понад 25 років і вважається однією з найвитонченіших і найстійкіших хакерських груп у світі. Уряд США офіційно пов’язує її з Федеральною службою безпеки Росії (ФСБ).

У 2023 році Міністерство юстиції США заявило про ліквідацію глобальної хакерської інфраструктури, якою користувалася група.

У Microsoft також зазначають, що у проведенні таких масштабних операцій, ймовірно, активно використовується Система оперативно-розшукової діяльності (SORM).

Це російська інфраструктура для масового перехоплення інформації, яка легально надає ФСБ та іншим спецслужбам доступ до комунікацій всередині країни.

Цей інцидент ще раз підтверджує високий рівень загроз у сфері кібербезпеки з боку державних структур Росії та важливість посилення захисту дипломатичних і комерційних систем зв’язку.

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