Хакеры взломали системы Аэрофлота: отменено более 40 рейсов

Крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот сообщила об отмене более 40 рейсов из-за сбоя в работе информационных систем.

Ответственность за атаку на системы Аэрофлота взяли на себя проукраинские хакерские группировки Silent Crow и Киберпартизаны BY.

Об этом сообщает пресс-служба Аэрофлота и Reuters.

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Хаос в Шереметьево и массовые отмены рейсов

В московском аэропорту Шереметьево, где базируется Аэрофлот, возник затор — там собрались сотни пассажиров отмененных рейсов, которые не могут вылететь из Москвы.

Обменять билет или вернуть деньги за него можно только через колл-центр.

Представители авиакомпании просят пассажиров отмененных рейсов покинуть Шереметьево.

Отменены, в частности, рейсы в Екатеринбург, Челябинск, Ставрополь, Минеральные Воды, несколько рейсов в Санкт-Петербург, ряд других городов России, а также Минск и Ереван.

Сначала Аэрофлот сообщил об отмене 42 пар рейсов, затем еще семи. Также сообщается об отмене нескольких рейсов в калининградском аэропорту Храброво.

Хакеры из двух группировок заявили, что в ходе операции, которая длилась около года, проникли в корпоративную сеть, смогли получить доступ к массиву данных истории перелетов и систем контроля за персоналом, а также к записям телефонных разговоров внутри компании.

Согласно утверждениям, хакерам удалось уничтожить тысячи серверов авиакомпании, скомпрометировать все критические корпоративные системы и получить контроль над персональными компьютерами руководства компании.

— Все эти ресурсы теперь недоступны или уничтожены, восстановление потребует, возможно, десятки миллионов долларов. Ущерб — стратегический, — говорится в сообщении от имени Silent Crow.

В Аэрофлоте эти заявления пока не комментировали.

Национальный перевозчик не предоставил дополнительных подробностей о причине проблемы и времени, необходимом для ее устранения.

Источник : Радио Свобода

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