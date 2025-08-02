Несмотря на давление Трампа: Индия не планирует сокращать импорт нефти из РФ – NYT

В Индии заявили, что будут продолжать покупать дешевую российскую нефть, несмотря на угрозы санкций со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Индия не планирует отказываться от нефти из РФ

На прошлой неделе Трамп пригрозил, что наложит на Индию дополнительные санкции, если она не прекратит импорт российской сырой нефти. В пятницу он заявил, что Индия якобы снижает объемы закупки российской нефти.

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Но в субботу два высокопоставленных индийских чиновника заявили, что в политике Нью-Дели не произошло никаких изменений. Один из чиновников сказал, что правительство “не давало никаких указаний нефтяным компаниям” по сокращению импорта из России.

На недавней пресс-конференции спикер МИД Индии Рандхир Джайсвал отказался напрямую комментировать угрозу Трампа. Однако он намекнул, что политика в отношении РФ не изменится.

– Наши двусторонние отношения с различными странами имеют свою собственную ценность и не должны рассматриваться через призму третьей страны. Индия и Россия сохраняют стабильное и проверенное временем партнерство, – сказал Джайсвал.

Индия резко увеличила закупки российской нефти с начала войны в Украине. Сейчас Россия является источником более трети импорта нефти в Индию – до войны этот показатель составлял менее 1%.

Импортируя более 2 млн баррелей сырой нефти в день, Индия является вторым по величине импортером российской нефти после Китая.

Напомним, в середине июля министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури сказал, что страна сможет справиться с проблемами, связанными с российским импортом, путем поставок из других стран.

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