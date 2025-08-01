Индия начала покупать американскую нефть после заявлений Трампа о РФ

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии приобрел миллионы баррелей сырой нефти в Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов, особенно после давления США и Европы из-за закупок у России во время войны против Украины.

НПЗ Индии купил нефть США после угроз Трампа к РФ

По словам трейдеров, которые попросили Bloomberg не разглашать свои имена, поскольку они не уполномочены выступать публично, государственная индийская нефтяная корпорация приобрела не менее 5 млн баррелей американской сырой нефти, кроме двух миллионов баррелей, поставленных из Абу-Даби.

— Закупки были крупными и предусматривали относительно немедленную поставку по обычным стандартам компании. Государственным перерабатывающим компаниям было приказано разработать планы закупки нероссийской сырой нефти в начале этой недели, — говорится в сообщении.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы оказались в центре внимания в течение последних двух недель после того, как ЕС и США раскритиковали их за поддержку России во время войны против Украины.

Сейчас смотрят

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные тарифы для покупателей российской нефти. В начале недели он раскритиковал Индию, заявив, что она заплатит дополнительный экономический штраф за текущие закупки.

На этой неделе индийская корпорация искала поставки сырой нефти в нескольких последовательных тендерах на покупку. По словам трейдеров, это было необычно для индийской компании и свидетельствовало об относительно срочном спросе на сырую нефть.

Ранее компания также приобрела 4 млн баррелей западноафриканской нефти, а также мурбанскую нефть из ОАЭ с поставкой в течение того же периода.

Индия стала крупнейшим в мире покупателем российского экспорта сырой нефти, используя сниженные цены на баррели и увеличивая свои закупки почти с нуля до примерно одной трети своего импорта.

Это произошло за счет таких потоков, как нефть марки Urals, а также за счет более традиционных поставок с Ближнего Востока и Африки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.