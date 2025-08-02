Попри тиск Трампа: Індія не планує зменшувати імпорт нафти з РФ – NYT

В Індії заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву російську нафту, попри погрози санкціями з боку президента США Дональда Трампа.

Про це пише американська газета The New York Times.

Індія не планує відмовлятися від нафти з РФ

Минулого тижня Трамп пригрозив, що накладе на Індію додаткові санкції, якщо вона не припинить імпорт російської сирої нафти. У п’ятницю він заявив, що Індія нібито знижує обсяги закупівлі російської нафти.

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Але в суботу два високопоставлені індійські чиновники заявили, що у політиці Нью-Делі не відбулося жодних змін. Один із чиновників сказав, що уряд “не давав жодних вказівок нафтовим компаніям” щодо скорочення імпорту з Росії.

На нещодавній пресконференції речник МЗС Індії Рандхір Джайсвал відмовився безпосередньо коментувати погрозу Трампа. Проте він натякнув, що політика щодо РФ не зміниться.

– Наші двосторонні відносини з різними країнами мають свою власну цінність і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни. Індія та Росія мають стабільне й перевірене часом партнерство, – сказав Джайсвал.

Індія різко збільшила закупівлі російської нафти від початку війни в Україні. Зараз Росія є джерелом понад третини імпорту нафти в Індію – до війни цей показник становив менш ніж 1%.

Імпортуючи понад 2 млн барелів сирої нафти на день, Індія є другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю.

Нагадаємо, у середині липня міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі сказав, що країна зможе впоратися з проблемами, пов’язаними із російським імпортом, завдяки постачанню з інших країн.

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