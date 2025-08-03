Росія і Китай проводять військово-морські навчання у Японському морі

У неділю, 3 серпня, у водах Японського моря стартували спільні артилерійські та протичовнові навчання ВМС Росії та Китаю.

Про початок маневрів повідомили в командуванні Тихоокеанського флоту РФ, пише агентство Reuters.

Військово-морські навчання РФ та Китаю: що відомо

У ході навчань російські та китайські кораблі були об’єднані в єдиний морський загін.

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До його складу увійшли, зокрема, великий російський протичовновий корабель, а також два есмінці з боку Китаю.

Участь у маневрах беруть і дизель-електричні підводні човни обох держав, а також китайське судно, призначене для порятунку підводних човнів.

Програма навчань передбачає виконання артилерійських стрільб, відпрацювання дій проти підводних човнів, завдань протиповітряної оборони, а також проведення спільних операцій з пошуку і порятунку на морі.

Маневри відбуваються в межах масштабних навчань під назвою Морська взаємодія-2025 (Maritime Interaction-2025). Навчання мають закінчитися у вівторок, 5 серпня.

Напруга між Москвою та Вашингтоном зростає

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп різко відреагував на заяву колишнього російського президента Дмитра Медведєва, який вважає, що встановлення дедлайну для Росії щодо мирної угоди з Україною може наблизити війну зі США.

У відповідь Медведєв написав емоційний пост з апокаліптичними натяками.

Після цього Трамп наказав розгорнути два атомні підводні човни в “потрібних регіонах” як жорстку відповідь на ядерні погрози з боку Кремля.

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