США введут вторичные санкции против России в пятницу

Вашингтон планирует в пятницу ввести вторичные санкции против России, даже несмотря на то, что встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве в среду прошла хорошо.

Об этом сообщил представитель Белого дома, передает Reuters.

США подтвердили введение вторичных санкций против России: что известно

— Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Вторичные санкции, как и планировалось, ожидаются к введению в пятницу, — сказал он.

Уиткофф провел около трех часов с Путиным во время своей срочной поездки в Москву, целью которой было найти прорыв в войне, которая длится уже 3,5 года после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил Москве санкциями, если не будет предпринято шагов для завершения войны.

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Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% тарифов для Индии в связи с закупкой ею российских энергоносителей.

Новые тарифы, которые добавятся к уже запланированным 25% пошлины для Индии, вступят в силу в течение 21 дня.

Министерство иностранных дел Индии резко раскритиковало решение президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 25% пошлин на импорт из Индии в связи с ее закупкой российских энергоносителей.

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