Трамп підписав указ про додаткові 25% мита на Індію через закупівлю російської нафти

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про запровадження додаткового 25% тарифу на Індію у зв’язку з її закупівлею російських енергоносіїв.

Про це у Білому домі повідомили у середу, 6 серпня через кілька годин після того, як переговори між США та Росією щодо війни в Україні не дали прориву, передає Вloomberg.

Додаткові 25% мит на Індію: що відомо

Нові тарифи, які додадуться до вже запланованих 25% мита для Індії, набудуть чинності протягом 21 дня.

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— Вони живлять військову машину. І якщо вони збираються це робити, то я не буду задоволений, — заявив Трамп у вівторок в інтерв’ю CNBC.

Конфлікт між Вашингтоном і Нью-Делі щодо торгівлі загострився: після кількох місяців безрезультатних переговорів Трамп односторонньо ухвалив рішення про підвищення тарифів. Він також звинуватив Індію у відмові полегшити доступ для американських товарів та розкритикував її членство у групі BRICS.

Нагадаємо, Сполучені Штати з 1 серпня запровадили 25% мито на імпорт товарів з Індії. Індія також може зазнати “невизначених санкцій” через закупівлю російських озброєнь та енергоресурсів.

Рішення США є жорсткішим порівняно з політикою щодо інших великих торгових партнерів, і може зруйнувати кілька місяців переговорів між Вашингтоном і Нью-Делі.

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