Виткофф прибыл в Москву для переговоров с Кремлем

Спеціальний посланник США Стів Віткофф прибув до Москви.

Його зустрів спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирил Дмитрієв.

Об этом сообщает Reuters.

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Кремль не исключает встречи Виткоффа с Путиным

Российский источник, участвующий в подготовке визита, не сообщил конкретных деталей о том, с кем именно встретится Виткофф в Москве.

Однако источник, знакомый с планами, сообщил Reuters, что американский дипломат встретится с российским руководством в среду, 6 августа.

Визит проходит на фоне угрозы новых санкций со стороны США. Трамп предупредил, что если Россия не согласится на прекращение огня в Украине до пятницы, ей грозят дополнительные ограничительные меры.

Эти меры будут включать введение высоких пошлин на нефть, импортируемую из России, в частности в Индию и Китай — крупнейших покупателей российской нефти.

Переговоры Виткоффа стали частью дипломатических усилий Трампа по урегулированию российско-украинской войны через прямой диалог с Москвой.

Ранее Дональд Трамп заявил, что примет решение о санкциях против РФ после встречи Виткоффа.

Однако эксперты скептически оценивают шансы на успех миссии.

По данным Reuters, три источника, близкие к Кремлю, сообщили, что Путин вряд ли подчинится ультиматуму, поскольку считает, что выиграет войну, а его военные цели преобладают над желанием улучшить отношения с США.

Австрийский аналитик Герхард Манготт отметил, что визит Виткоффа является последней попыткой найти решение, которое позволило бы обеим сторонам сохранить лицо, однако компромисс маловероятен.

— Визит Виткоффа — это последняя попытка найти решение, которое позволило бы обеим сторонам сохранить лицо. Однако я не думаю, что между ними будет какой-то компромисс, — заявил Манготт.

Российские источники сообщили, что Путин скептически относится к влиянию новых американских санкций после нескольких волн экономических ограничений за 3,5 года войны.

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