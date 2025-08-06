Віткофф прибув до Москви для переговорів із Кремлем

Спеціальний посланник США Стів Віткофф прибув до Москви.

Його зустрів спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва Кирил Дмитрієв.

Про це повідомляє Reuters.

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Кремль не виключає зустрічі Віткоффа з Путіним

Російське джерело, яке бере участь у підготовці візиту, не повідомило конкретних деталей про те, з ким саме зустрінеться Віткофф у Москві.

Однак джерело, знайоме з планами, повідомило Reuters, що американський дипломат зустрінеться з російським керівництвом у середу 6 серпня.

Візит відбувається на тлі загрози нових санкцій з боку США. Трамп попередив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до п’ятниці, їй загрожують додаткові обмежувальні заходи.

Ці заходи включатимуть введення високих мит на нафту, яка імпортується з Росії, зокрема до Індії та Китаю – найбільших покупців російської нафти.

Переговори Віткоффа стали частиною дипломатичних зусиль Трампа щодо врегулювання російсько-української війни через прямий діалог з Москвою.

Раніше Дональд Трамп заявив, що прийме рішення щодо санкцій проти РФ після зустрічі Віткоффа.

Проте експерти скептично оцінюють шанси на успіх місії.

За даними Reuters, три джерела близькі до Кремля повідомили, що Путін навряд чи підкориться ультиматуму, оскільки вважає, що виграє війну, а його військові цілі переважають над бажанням покращити відносини з США.

Австрійський аналітик Герхард Манготт зазначив, що візит Віткоффа є останньою спробою знайти рішення, яке дозволило б обом сторонам зберегти обличчя, проте компроміс малоймовірний.

— Візит Віткоффа — це остання спроба знайти рішення, яке дозволило б обом сторонам зберегти обличчя. Однак я не думаю, що між ними буде якийсь компроміс, – заявив Манготт.

Російські джерела повідомили, що Путін скептично ставиться до впливу нових американських санкцій після кількох хвиль економічних обмежень за 3,5 року війни.

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