За два дня до дедлайна Трампа: Путин и Уиткофф провели переговоры в Москве

Американский спецпосланник Стив Уиткофф встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, за два дня до завершения срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для достижения мирного соглашения по Украине или введения новых санкций против Москвы.

Об этом сообщает Reuters.

Встреча Уиткоффа и Путина: что известно

Уиткофф прибыл в Москву со срочной миссией, чтобы попытаться найти прорыв в войне, которая длится уже 3,5 года после полномасштабного вторжения РФ. Российское гостелевидение показало короткие кадры рукопожатия с Путиным, а переговоры, по данным росСМИ, длились около трех часов.

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Издание The Guardian пишет, что по словам бывшего посла РФ в США и помощника Путина Юрия Ушакова, встреча была “полезной и конструктивной”. Он сообщил, что Россия получила определенные сигналы от Трампа и направила свои сигналы в ответ, но не уточнил их содержание. Также стороны обсудили перспективы развития стратегического партнерства между США и Россией.

По данным Bloomberg и The Bell, Кремль может предложить мораторий на авиаудары с обеих сторон — идею, которую ранее озвучил президент Беларуси Александр Лукашенко. Такой шаг станет лишь частичной уступкой и не заменит полного прекращения огня, которого добиваются США и Украина.

Трамп усиливает давление на Россию, угрожая ввести высокие пошлины для стран, покупающих российские энергоносители, в частности Индии, которая является одним из главных импортеров нефти вместе с Китаем. Кремль заявляет, что такие угрозы являются незаконными.

С момента возобновления прямых мирных переговоров в мае Россия осуществила самые масштабные авиаудары по Украине за время войны, убив по меньшей мере 72 человека в Киеве. Украина продолжает атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы и склады горючего.

Главные условия Кремля для мира, по словам российских источников, — юридическое обязательство НАТО не расширяться на восток, нейтралитет Украины, так называемая защита русскоязычных и признание временно оккупированных территорий российскими.

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