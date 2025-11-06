Президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, идет работа над планом ядерного разоружения США, КНР и РФ.

Трамп о плане денуклеаризации США, Китая и РФ

Президент США, выступая на Американском бизнес-форуме в Майами, заявил, что Штаты возможно работают над планом ядерного разоружения США, КНР и РФ.

– Мы не хотим вступать в войны. Я перестроил армию. У нас самая сильная армия в мире. Мы производим самое лучшее оборудование, лучшие ракеты. Мы переделали наше ядерное оружие с ядерной мощностью номер один, что я ненавижу признавать, потому что это так ужасно. Это так ужасно, если его когда-нибудь придется использовать. Россия вторая. Китай третий, но они догонят нас через четыре или пять лет. Они желают нас догнать и сумеют это сделать. И мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации нас троих. Увидим, сработает ли это, — сказал он.

Кроме того, Трамп в очередной раз рассказал как его метод экономического давления, в частности, таможенными ставками, помогает прекращать конфликты в мире.

Сейчас смотрят

– Разве это не замечательно? Это сделали пошлины. Знаете что? Без пошлин этого никогда бы не произошло. Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Камбоджа и Таиланд все они были в состоянии войны, начинали войны. Некоторые войны продолжались 32 года. Одна продолжалась 38 лет. Невероятно. Они пытались…

Президент Путин, я разговаривал с ним две недели назад, и он сказал: “Мы пытались урегулировать эту войну в течение 10 лет. Нам это не удалось. Вы помогли нам урегулировать ситуацию”. Я урегулировал некоторые из этих вопросов через час. Без какой-либо помощи со стороны Организации Объединенных Наций, – сказал Трамп.

Напомним, что ранее Трамп заявлял, что с 1 ноября введет дополнительные 100% тарифы на импорт из Китая.

Причиной введения пошлин, по словам Трампа, стало то, что Китай “занял крайне агрессивную позицию в сфере торговли”.

Со своей стороны 5 ноября стало известно, что Китай временно отменил часть дополнительных пошлин на американские товары.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.